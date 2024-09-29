Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'nden Türkiye'nin rüzgar enerjisi politikalarına övgü: Avrupa için vazgeçilmez bir pazar

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) Strateji Direktörü Feng Zhao, rüzgar enerjisi ekipman tedarikinde Türkiye'nin özellikle Avrupa için vazgeçilmez bir pazar olduğunu belirterek, "Kovid-19 salgını sonrası oluşan tedarik zinciri sıkıntılarında Türkiye'nin rolü ortaya çıktı. Rüzgar enerjisi ekipman üretiminde Avrupa büyük oranda Çin'e bağımlı ancak tedarik zinciri değişiminde yumuşak geçiş gerekiyor, Türkiye sahip olduğu imkan ve potansiyelle avantajlı konumda bulunuyor" dedi.
Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) Strateji Direktörü Feng Zhao Karasal ve Deniz Üstü Rüzgar Etkinliği (WindEnergy Hamburg) kapsamında değerlendirmelerde bulundu.
Zhao, Türkiye'nin küresel rüzgar enerjisi kurulu gücüne sağladığı kapasite artışı ve ekipman üretimi ile kattığı değerle Avrupa'da ilk 10'da bulunduğuna işaret etti. Zhao, şöyle devam etti:
Türkiye'de yatırımcıların ilgi duyduğu yenilenebilir enerji kaynaklı yeşil hidrojen üretimi konusunda da bilgi veren Zhao, "Yeşil hidrojen ve amonyak üretimi konusu Kovid-19 salgınından önce çıkmıştı. Bu iki konu da şu an enerji sektörünün anahtar konuları halinde geldi. Bu teknoloji hala çok yeni olsa da birkaç yıl içinde küçük ölçekli yeşil hidrojen projelerinin hayata geçeceğini öngörüyoruz. Yüksek maliyetler sebebiyle beklenenden biraz daha yavaş ilerlese de gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.
"Yenilenebilir enerji artışında rüzgar enerjisine büyük iş düşüyor"
GWEC Endüstri Üst Yöneticisi (CIO) Stewart Mullin de enerji dönüşümü için gerekli yenilenebilir enerji artışında rüzgar enerjisine büyük iş düştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı: