Mercedes'e gençlik aşısı

Mercedes-Benz’in dünya çapında en çok satan modeli olan GLC’nin tamamen elektrikli versiyonu yeni nesil batarya ve şarj süresini önemli ölçüde azaltan 800 voltluk sistem ile hızlı ve son derece pratik bir şarj deneyimi sunuyor. WLTP’ye göre 638 kilometreye kadar karma ve 757 kilometre şehir içi menzile sahip olan yeni GLC, 800 volt mimarisi sayesinde sadece 10 dakika şarj ile 300 kilometrelik menzil imkanı sunuyor. GLC’nin satış fiyatı ise 6 milyon 950 bin lira oldu. Türkiye’ye özel motoruyla nisanda satışa çıkan elektrikli yeni GLB 200+ AMG de 85 kWh kullanılabilir enerji kapasitesine sahip lityum iyon bataryası ile 590 kilometreye (WLTP) kadar menzil sunuyor. GLB’nin satış fiyatı ise 4 milyon 350 bin lira.