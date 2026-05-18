Mercedes'e gençlik aşısı

Mercedes, otomobil kategorisinde 140 yıllık tarihinin en genç ürün dönemine geçiş yapıyor. Elektrikli GLC ve GLB’nin de bu ürünler arasında olduğunu söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Her otomobilin bir kullanım ve yenileme ömrü var. Biz tarihimizde ortalama yaşı en düşük ürün gamı dönemini 2027’de yakalayacağız” dedi.
140’ıncı kuruluş yıldönümünü kutlayan Mercedes-Benz, yenilediği GLC ve GLB modellerinin tanıtımını Doğu Ekspresi seferiyle yaptı. Erzurum’dan Erzincan’a uzanan tren yolculuğuyla yapılan tanıtımda konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, elektrikli araçlara talebin giderek arttığını söyledi.
İLK 4 AYDA PREMIUM SEGMENTİN LİDERİYİZ
Mercedes’in önümüzdeki yıl neredeyse tüm ürünlerini yenileyeceğini belirterek tarihinde ilk kez en genç dönemini yakalayacağını söyleyen Bekdikhan, “Her otomobilin bir kullanım ve yenileme ömrü var. Biz tarihimizde ortalama yaşı en düşük ürün gamı dönemini 2027’de yakalayacağız. 2026’nın Nisan ayı itibarıyla 7 bin 483 adetlik satışla premium segmentte lider konumdayız. Geçtiğimiz yıl satışların yüzde 20’sinden fazlasını elektrikli modellerimiz oluşturuyordu. Tamamen elektrikli modellere olan ilginin bu sene de artarak devam edeceğini öngörüyoruz. 140. yılımızda marka tarihimizin en kapsamlı ürün lansman programını hayata geçiriyoruz. 40’tan fazla yeni modelle geleceğe güçlü bir adım atıyoruz. GLC de bu dönüşümün önemli temsilcilerinden” açıklamasını yaptı.
ELEKTRİKLİ C SERİSİ İÇİN HAZIRLANIYORUZ
Mercedes-Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Nadine Adam, 2027’ye kadar sunacakları 40’tan fazla yeni model ile premium segmentte en fazla modele sahip marka olacağının altını çizerek, “Yeni GLC ve yeni GLB ile Türkiye’deki elektrikli portföyümüzü genişletirken bir aile arabasından beklenenleri tamamen elektrikli bir şekilde müşterilerimize ulaştıracağız. Tamamen elektrikli C-Serisi’ni üçüncü çeyrekte, elektrikli GLA’yı ise dördüncü çeyrekte Türkiye’de satışa sunacağız. Böylece Türkiye’nin elektrikli dönüşümündeki öncü rolümüzü sürdüreceğiz” diye konuştu. Adam, 2025’te sattıkları her 5 araçtan biri elektrikliyken 2026 sonunda sattıkları her 4 araçtan birinin elektrikli olmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
YENİ GLC, MENZİL STRESİNİ AZALTTI
- Mercedes-Benz’in dünya çapında en çok satan modeli olan GLC’nin tamamen elektrikli versiyonu yeni nesil batarya ve şarj süresini önemli ölçüde azaltan 800 voltluk sistem ile hızlı ve son derece pratik bir şarj deneyimi sunuyor. WLTP’ye göre 638 kilometreye kadar karma ve 757 kilometre şehir içi menzile sahip olan yeni GLC, 800 volt mimarisi sayesinde sadece 10 dakika şarj ile 300 kilometrelik menzil imkanı sunuyor. GLC’nin satış fiyatı ise 6 milyon 950 bin lira oldu. Türkiye’ye özel motoruyla nisanda satışa çıkan elektrikli yeni GLB 200+ AMG de 85 kWh kullanılabilir enerji kapasitesine sahip lityum iyon bataryası ile 590 kilometreye (WLTP) kadar menzil sunuyor. GLB’nin satış fiyatı ise 4 milyon 350 bin lira.