Mobile hızlı ayak uydurduk

Bankacılık sektörü de bu dönüşüme ayak uyduruyor. Önümüzdeki dönemde de dijitalleşme, bankacılık stratejisinin merkezinde kalmaya devam edecek. 2025’te dijital bankacılık ürünleri, yapay zeka destekli çözümler ve kişiselleştirilmiş servislerle müşteri deneyimi daha da iyileştirilecek. Mobil cihazlar ve biyometrik doğrulama yöntemlerinin kullanımının artacağı; böylece işlemlerin daha da hızlanacağı öngörülüyor. Türkiye’de cep bankacılığı artık bir trend değil, norm hâline gelmiş durumda. Kullanıcılar her gün hızlı, güvenli ve kesintisiz finansal hizmete cep telefonlarından erişirken, bankalar da şubeler yerine mobil uygulamaları “yeni şube” olarak konumlandırıyor.