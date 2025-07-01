Mobile hızlı ayak uydurduk

Türkiye’de mobil bankacılık kullanıcı sayısı 2025’te 119 milyonu aşarak rekor kırdı. Bankalar için ‘yeni şube’ haline gelen mobil uygulamalar, işlemleri 7/24 cepte ve saniyeler içinde gerçekleştirme kolaylığı sağlıyor.
Türkiye’de bankacılığın seyri değişti. Akıllı telefon penetrasyonunun artmasıyla artık banka şubelerine gitmeye gerek kalmadı. 2025’te nüfusun yüzde 92,1’ine denk gelen 80,7 milyon kişide cep telefonu bulunuyor; internete bağlananların yüzde 96,9’u cep telefonundan erişiyor. Bu mobil erişim oranları, finansal alışkanlıkları da kökten dönüştürdü. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) Mart 2025 raporuna göre aktif mobil bankacılık müşteri sayısı 119 milyon 63 bin kişiye ulaştı, bir yılda yaklaşık 7,1 milyon kişi
artış kaydedildi. Aynı dönemde mobil kanaldan yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 2,535 milyar, işlem tutarı ise yaklaşık 38,9 trilyon TL oldu.
AKTİF KULLANICI SAYISI HIZLA ARTIYOR
Mobil bankacılık yaygınlığı her geçen gün artıyor. Mart 2025 itibarıyla aktif mobil kullanıcı 119,1 milyon iken, internet bankacılığında bu rakam yalnızca 8,57 milyon olarak kaldı. Başka bir deyişle, dijital bankacılık müşterilerinin ezici çoğunluğu işlemlerini mobil uygulamalardan yapıyor. 2024 sonu itibarıyla 119,1 milyon dijital müşteri arasında 109,6 milyonu yalnızca mobil bankacılığı tercih etti. İnternet bankacılığını sadece kullananların sayısı ise 1,4 milyon düzeyinde kaldı.
İŞLEMLERİN TAMAMI CEPTEN YAPILABİLİYOR
Mobil uygulamalar hayatı kolaylaştırıyor. Bankacılık işlemleri cepteki uygulamalarla şubelere gitmeden, 7/24 yapılabiliyor; bu da büyük zaman tasarrufu sağlıyor. İşlem için sırada beklemeye veya mesai saatlerini aşmaya gerek kalmıyor. Diğer yandan şubesiz bankacılık modeli sayesinde hesap açma, havale, fatura ödeme gibi temel işlemler de anında yapılabiliyor. Müşteriler istedikleri yerden, hızlıca tüm banka işlemlerini gerçekleştirebiliyor; böylece yol ve bekleme maliyetleri ortadan kalkıyor.
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DENEYİM
Üstelik mobil uygulamalar kişiselleştirilmiş deneyim sunuyor: Bütçe takip araçları, harcama analizleri ve kullanıcıya özel kampanya bildirimleriyle finans yönetimi daha etkin hale geliyor. Son olarak temassız ödemeler dijital cüzdanlarla entegre çalışıyor. Kullanıcılar telefonlarına kaydettikleri kart bilgileri ile NFC veya QR kod aracılığıyla markette, kafede anında ödeme yapabiliyor. Nakit veya plastik kart taşımak zorunlu değil; harcamalar anında mobil uygulamada görünüyor, harcama takibi kolaylaşıyor.
ŞUBELER ARTIK CEPTE
- Bankacılık sektörü de bu dönüşüme ayak uyduruyor. Önümüzdeki dönemde de dijitalleşme, bankacılık stratejisinin merkezinde kalmaya devam edecek. 2025’te dijital bankacılık ürünleri, yapay zeka destekli çözümler ve kişiselleştirilmiş servislerle müşteri deneyimi daha da iyileştirilecek. Mobil cihazlar ve biyometrik doğrulama yöntemlerinin kullanımının artacağı; böylece işlemlerin daha da hızlanacağı öngörülüyor. Türkiye’de cep bankacılığı artık bir trend değil, norm hâline gelmiş durumda. Kullanıcılar her gün hızlı, güvenli ve kesintisiz finansal hizmete cep telefonlarından erişirken, bankalar da şubeler yerine mobil uygulamaları “yeni şube” olarak konumlandırıyor.