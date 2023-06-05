Sukkar Şeker sosyal sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin en iyi işverenlerinden biri

Geçtiğimiz günlerde Great Place To Work, sosyal sorumluluk alanında En İyi İşverenler 2023 Listesi’ni açıkladı. Sistemli bir gönüllülük yönetimi, kar aşamasında gönüllülerin etkin rolü, üst yönetimin çalışanlarını sosyal sorumluluk alanında teşvik etmesi ve ileriye dönük hedefler olmak üzere dört ana başlık üzerinden değerlendirilen 14 şirket listeye girmeye hak kazandı. Toplumun sorunlarına odaklanarak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için var gücüyle çalışan şirketlerden biri de Sukkar Şeker oldu.

Sosyal sorumluluk bilinci güçlü yarınlara ulaşmanın tek yolu

Çalışanlarıyla birlikte güçlü bir Türkiye inşa etmeyi kendine vazife edinen şirketlerden biri olmak büyük bir sosyal sorumluluk bilincinin varlığına işaret ediyor. Bu bilincin çalışanlara karşı olumlu yansımaları olduğunu da söylemek mümkün. Çalışma ortamında birlik ve beraberlik anlayışının hâkimiyeti, mutlu çalışma ortamları ve inovatif fikirlerin ortaya çıkmasını elverişli kılan ekip dinamiği bu sonuçlardan yalnızca birkaçı. Sukkar Şeker’in de öncelediği bu bilinç, Türkiye’de sosyal sorumluluk faaliyetlerinin artmasını ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlıyor. Türkiye’nin sosyal sorumluluğa sahip çıkan en iyi işverenlerinden biri olmak, bu doğrultuda örnek alınacak bir duruşu sergiliyor.

'Sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak için daha fazla çalışacağız'

Bu alandaki faaliyetlerin önemini vurgulayan Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu “11 ilimizde yaşanan bu büyük afette, Sukkar olarak tüm imkânlarımızla yardım çalışmaları düzenledik. Amacımız, bir nebze olsun depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve acılarını paylaşmaktı. Bu ödülü almamıza vesile olan başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Deprem bölgesinde günlerce arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar

Gönüllü ekiplerin karar noktasında söz sahibi oluşu sosyal sorumluluk alanında en iyi işveren olma kriterlerinden birini oluşturuyor. Sukkar Şeker’in bu noktada örnek teşkil eden faaliyetleri bulunuyor. Yaşanılan deprem felaketinin ardından Albayrak Grubu deprem bölgesine en yakın şirketlerinden biri olan Sukkar Şeker, depremin hemen ardından bölgeye 39 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi gönderdi. Tamamı Sukkar Şeker çalışanlarından oluşan gönüllü ekip, günlerce arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Gönüllü ekip, özverili duruşu ve sarf ettikleri üstün çabadan dolayı şirket yöneticileri tarafından plaketle karşılandı.

'Her şirketin sahiplendiği özel değerler olmalı'

Sukkar Şeker’in sosyal sorumluluk alanlarında özellikle sahiplendiği değerler bulunuyor. Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerle ilgili proje ve etkinlikler düzenleyen şirket, ilgili bireylerin sosyal hayattaki refah düzeyini ve sosyal hayata katılım oranını arttırmayı hedefliyor. Her şirketin belli bazı değerlere ve topluma yönelik sorunlara karşı sahiplenici bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini savunan Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu “Sosyal sorumluluk bilincinde özellikle ilgilendiğimiz alanlar ve yürüttüğümüz projeler bulunuyor. Örneğin, Engelli bireylere yönelik sosyal aktiviteler ve buluşmalar düzenliyoruz. Şirketimizde tüm yönetim ve çalışma arkadaşlarımız, bu projelere destek veriyor. Bu tarz projeler şirket içerisindeki aidiyet duygusunu da güçlendiriyor. Çift yönlü olumlu yansımaları olduğunu söyleyebilirim.” dedi.



