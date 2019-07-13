Ekonomi Tatilde konum bildirerek hırsıza davetiye çıkarmayın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tatilde konum bildirerek hırsıza davetiye çıkarmayın

'Tatilde konum bildirerek hırsıza davetiye çıkarmayın'

Tatile çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulunan bilişim uzmanları, özellikle sosyal medyada yer bildirimi yapılıp hırsızlara kapı aralanmaması, ücretsiz ve kaynağı belli olmayan her Wi-Fi'ye bağlanılmaması, "bedava", "kazandınız" gibi uyarılara kulak asılmaması gerektiğini belirtiyor.

Haber Merkezi AA
Yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonunun başladı.
Yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonunun başladı.

Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonunun başladığını belirterek, son yıllarda kullanıcısı hızla artan sosyal medya hesaplarından yer bildirimi yapmanın çok popüler hale geldiğini söyledi.

Yüksel, kişilerin konum bildirimlerini sadece arkadaşlarının takip etmediğini kaydederek, "Son yıllarda hırsızların da sosyal medyadaki yer bildirimlerini takip ettiği biliniyor. Konum paylaşırken dikkat edilmeli, özellikle hırsızlık konusunda önlemler alınmış olmalı. Herhangi bir önlem almadan yapılan konum paylaşımı hırsıza davetiye çıkarma anlamına gelir. Mümkünse sosyal medya hesaplarında konum belirten özellik de kapalı tutulmalı." dedi.

Taşınabilir belleklerin özellikle tatilde çok ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Yüksel, ancak pek çok virüsün de bu belleklerle bulaştığını ve yaygınlaştığını, tatil dönemlerinde kişinin emin olduğu belleği kullanması gerektiğini bildirdi.

Yüksel, tatile çıkmadan önce önemli verilerin mutlaka yedeklenmesi gerektiğini belirterek, bu verilerin güvenli bir ortamda saklanmasının önemine işaret etti.

Ücretsiz Wi-Fi'lerin güvenliğine dikkat

Yüksel, özellikle kamuya açık alanlarda ücretsiz Wi-Fi'lerin tehlikeli olduğunu, doğrulama istemeyen ücretsiz internet ağlarına tüketicilerin hiç düşünmeden bağlandığını söyledi.

  • Şifresiz, doğrulama istemeyen ücretsiz internet ağı erişim noktalarının bilgisayar korsanları için bulunmaz bir fırsat olduğunu dile getiren Yüksel, "Bilgisayar korsanları aynı ağ içerisinde bulunan güvenliksiz Wi-Fi ağına bağlanan kişinin bilgisayarına veya cihazına kolaylıkla ulaşabilir. Böyle ağlarda bilgisayar korsanları kullanıcı ile sunucu arasına konumlanabilir." diye konuştu.

Yüksel, güvenli olmayan ve kaynağı bilinmeyen her ücretsiz Wi-Fi'ye bağlanılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Minik antenleri bulunan hack cihazları yoluyla siz Wi-Fi ağına bağlandığınızı zannederken önce bilgisayar korsanının cihazına bağlanıp oradan da Wi-Fi ağına çıkarsınız. Bu arada bilgisayar korsanları yaptığınız tüm işlemleri izleyebilir." ifadelerini kullandı.

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Tatilde vatandaşların başta yemek siparişi olmak üzere bazı alışverişlerini internet üzerinden yaptıklarını ifade eden Yüksel, sahte veya taklit internet adreslerine girmemek için girilen adresin "HTTPS" ile başlaması gerektiğini vurguladı.

Yüksel, "HTTPS' güvenli internet alanı olduğu anlamına gelir. Bunun için de internet tarayıcı ayarlarında 'Her zaman HTTPS kullan' seçeneği etkinleştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Yaz tatilinde dolandırılmamak için uyarılar

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Murat Emergen, tüketicilere özellikle yaz mevsiminde, "tatil kazandınız", "bedava alışveriş kazandınız" gibi mesaj ve elektronik postalar gönderildiğini belirterek, bunlara dikkat edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

"Kimse kimseye bedava bir şey vermez." diyen Emergen, "Bu tarz ifadelerin yer aldığı maillerdeki ve SMS'lerdeki linklere tıklamayın, hatta mailleri hiç açmayın. Mümkün olduğunca uzak durun." dedi.

Emergen, tatilde fahiş fiyatlara da dikkat edilmesi gerektiğini kaydederek, "Özellikle tatil beldelerinde bu gibi konularda dikkatli olunmalı. Fiyat gereğinden yüksek gelirse itiraz edilmeli. Ancak bu gibi durumlarla karşı karşıya kalınmaması için fiyatlar önceden incelenmeli, yazılı değilse sorulmalı." diye konuştu.

Uzun süreli tatillere dikkati çeken Emergen, şu uyarılarda bulundu:

"Kullanılmamasına rağmen uzun tatillerde boşu boşuna fatura ödenmemesi ve ek külfet oluşmaması için abonelikle geçici süreli dondurulabilir. Kredi kartı kopyalamalarına karşın, ATM cihazlarında herhangi bir anormal durumda ATM makinesi terk edilmemeli ve hemen ilgili banka haberdar edilmeli. Ayrıca kalpazanlar yaz sezonunda para dolaşımının yüksek olduğu yerlerde adeta cirit atıyor. Vatandaşlar tatil rehavetinden veya sıcağın yol açtığı dikkatsizlikten sahte paraları anlayamayabiliyor. Mağdur olmamak için özellikle şüphelenilen para mutlaka alınmadan önce incelenmeli, sahte paralara dikkat edilmeli."

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