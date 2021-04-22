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Ekonomi Kripto para borsası Thodexte neler oluyor?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Thodex'in kurucusu yurtdışına mı kaçtı: ​Kripto para borsası Thodex​'te neler oluyor?

Kripto para borsası Thodex 'te neler oluyor?

Habertürk'ün haberine göre son 24 saattir internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yaklaşık 2 milyar dolarla dün akşam İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıktı. Borsanın kapanması ile mağdur olan 391 bin yatırımcının avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Özer'in Tayland'a gitmiş olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Thodexin kurucusu yurtdışına mı kaçtı: ​Kripto para borsası Thodex​te neler oluyor?
Fotoğraf: Arşiv

Kripto para dünyası bir dolandırıcılık hikayesi ile sarsılıyor. Son günlerde para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu (borsası) Thodex'in internet sitesi kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesildi. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre yaklaşık 391 bin tahmin edilen mağdurların avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Thodex'in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in dün akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek, "Bir kaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer'in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar" dedi.

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2 milyar dolar buharlaştı

  • Bir kripto para alım satım platformu olan Thodex'de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu kaydeden Özer, "Borsada aylık 100 milyar lira yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası" diye konuştu.

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Şirket ortaklık için 4-5 gün süre istedi

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter, Instagram hesaplarını kapattı. Thodex internet sitesinde ise yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle kullanıcıların önce 6 saat ardından ise dört-beş gün siteyi kullanamayacağını duyurdu. Thodex'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.”

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Yatırımcı çekmek için kampanya yaptılar

  • Yatırımcılar ise Thodex'in yatırımcı çekmek için platformu kullananlara 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıkladığına dikkat çekiyor. Özellikle son kampanya ile yatırımcıların yatırımlarını diğer borsalardan bu platforma taşıdığı belirtiliyor. Olayın duyulmasının ardından binlerce yatırımcı sosyal medyada sesini duyurmaya çalışırken binlercesi de suç duyurusunda bulunmak için avukatlara koştu.
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