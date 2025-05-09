Yarısı Bizden’le güvenli yaşam

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak ve güvenli yerleşimleri sağlamak için başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası, eski ve riskli evlerinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara fırsat sunuyor. Bu kapsamda kentte binlerce bağımsız bölümde dönüşüm yapılırken, kampanyanın destek tutarlarının artırılması da dönüşüm arayışında olan pek çok aileye yeniden umut oldu. Kentte deprem riski yüksek olan Avcılar ve Küçükçekmece'de kampanyayla yeni evlerine kavuşan Çapkan ve Çiftçi aileleri, sürece dair deneyimlerini anlattı.





METREKARE KÜÇÜLDÜ AMA SAĞLAM OLDU

Avcılar'daki yeni evinde yaşayan 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Nuriye Çapkan, binalarının 1996'da yapıldığını ve çatlaklar olduğunu söyleyerek, “1 yıl içinde evimize kavuştuk. Önce e-Devlet üzerinden başvuru yaptık. Sonrasında yapım aşamasında belirli bir düzeye geldikten sonra müteahhit topluca başvuru yaptı. Çok kısa sürede olumlu sonuçlandı. Ev metrekare olarak biraz küçüldü ama sağlam oldu, önemli olan da oydu. Eski hali kullanışlı değildi. Asansör yoktu, asansörümüz oldu, otoparkımız yoktu, otopark oldu" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de yeni evine kavuşan Ali Çiftçi, kampanyayı duymasının ardından çevresindeki herkese söylediğini belirterek, "Bizim için belki biraz süreç uzun oldu ama açıkçası kampanya eğer olmasaydı tuğla aşamasında kalacaktık, kötü olacaktı" açıklamasını yaptı.



