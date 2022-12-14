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ABD Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararının belirleneceği Aralık ayı toplantısı için geri sayım devam ediyor. Vatandaşlar, 'FED toplantısı ne zaman, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?, FED faiz kararı ne olacak?' sorularını arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. Peki, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak Aralık ayı FED faiz kararı ne olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FED ARALIK AYI FAİZ KARARI SON DAKİKA | ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı? FED yıl sonu faiz kaç oldu?
FED toplantısı

FED 2022 yılı son toplantısı ve faiz kararı yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar Amerikan Merkez Bankası faiz kararını beklemeye başladı. Son toplantıda 75 baz puan faiz arttırımına giden FED yılın son toplantısında ne kadar alacak? İşte FED faiz kararı son gelişmeler...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED 2022 yılı son toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. FED faiz kararının 14 Aralık saat 21.00'de düzenlenecek olan basın toplantısı ile duyurulması bekleniyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapan FED başkanı Jerome Powell faiz arttırım hızının yavaşlayacağı mesajını vermişti. Bu açıklamalar doğrultusunda Aralık ayı FED faiz kararının 50 baz puanlık bir artış olması ve 2023 yılından itibaren ise faiz artırım hızının iyice azalması bekleniyor.

FED FAİZ ARTTIRIM HIZINI YAVAŞLATACAK MI?

FED, Kasım ayı son toplantısında 75 baz puan faiz arttırımına giderken politika faizi 3,75-4,00 aralığına yükseltilmişti. Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen toplantı tutanakları Aralık ayından itibaren faiz arttrım hızının yavaşlayabileceği yönünde mesajlar içermişti.Yayımlanan tutanaklarda "Yetkililerin büyük çoğunluğu faiz artış hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti." ifadesi kullanıldı.

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