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Fen Lisesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2024- MEB LGS il il Fen Lisesi puanları, yüzdelik dilimleri ve boş kontenjan bilgisi

LGS sınav sonuçları açıklandı ve Fen Liseleri tercih dönemi başladı. Öğrenciler, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere il il Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi edinmek için araştırmalarına başladı.Taban puanlar en düşük puanı ifade ederken tavan puan ise en yüksek puan anlamını taşıyor. MEB tarafından açıklanan 2024 LGS Fen Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları ve kontenjanları, tercih sürecinde önemli bir referans noktası olarak karşımıza çıkıyor. Öğrencilerin geleceğine yön verecek bu tercih sürecinde doğru bilgiye sahip olmak büyük önem taşıyor. Peki, Fen Lisesi taban puanları açıklandı mı? İşte 2024 LGS Fen Lisesi taban puanları başarı sıralamaları, boş kontenjanları ve yüzdelik dilimleri...

12:41 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fen Lisesi Puanları
Fen Lisesi Puanları

Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar tarafından araştırılıyor. Fen Lisesi taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte detaylar...

Fen Lisesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2024

LGS 2024 fen lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimler adayların erişimine henüz açılmadı. MEB tarafından LGS ilk tercihlerin yapılmasının ardından taban puanları ve yüzdelik dilimlerin erişime açılması bekleniyor.

Bu nedenle adaylar geçtiğimiz yıl e-Okul üzerinden yayımlanan LGS 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını görüntüleyebilecek. Adaylar tercih edecekleri liseleri il/ilçe ve okul türü seçimleri yaptıktan sonra görüntüleyebilecek.

2023 FEN LİSESİ TABAN PUANLARI

2023 yılında LGS taban puanları e-Okul VBS üzerinden adayların erişimine açılmıştı. 2023 LGS taban puanlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.


LGS 2024 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

LGS tercih kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Ortaöğretim kurumları tercih ve yerleştirme takvimi kılavuzda yer aldı. Adaylar kılavuzu dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek.

LGS TERCİHLERİ E-OKUL ÜZERİNDEN YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak LGS tercih işlemleri e-Okul VBS üzerinden yapılabilecek. Bugün yayınlanacak tercih kılavuzuyla birlikte öğrenciler için işlemler başlayacak.

Tercih takvimi doğrultusunda hareket edecek öğrenciler puanlarına göre okulları tercih edebilecek. Yerleştirme işlemleri puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre yapılacak.



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