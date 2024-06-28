Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar tarafından araştırılıyor. Fen Lisesi taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte detaylar...
Fen Lisesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2024
LGS 2024 fen lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimler adayların erişimine henüz açılmadı. MEB tarafından LGS ilk tercihlerin yapılmasının ardından taban puanları ve yüzdelik dilimlerin erişime açılması bekleniyor.
Bu nedenle adaylar geçtiğimiz yıl e-Okul üzerinden yayımlanan LGS 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını görüntüleyebilecek. Adaylar tercih edecekleri liseleri il/ilçe ve okul türü seçimleri yaptıktan sonra görüntüleyebilecek.
2023 FEN LİSESİ TABAN PUANLARI
2023 yılında LGS taban puanları e-Okul VBS üzerinden adayların erişimine açılmıştı. 2023 LGS taban puanlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
LGS 2024 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
LGS tercih kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Ortaöğretim kurumları tercih ve yerleştirme takvimi kılavuzda yer aldı. Adaylar kılavuzu dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek.
LGS TERCİHLERİ E-OKUL ÜZERİNDEN YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak LGS tercih işlemleri e-Okul VBS üzerinden yapılabilecek. Bugün yayınlanacak tercih kılavuzuyla birlikte öğrenciler için işlemler başlayacak.
Tercih takvimi doğrultusunda hareket edecek öğrenciler puanlarına göre okulları tercih edebilecek. Yerleştirme işlemleri puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre yapılacak.