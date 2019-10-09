Fırat'ın Doğusuna operasyon dosyası: 'Barış Pınarı Harekatı'

Fırat’ın doğusu ve Münbiç’ten PKK’lı teröristleri temizleyecek Barış Pınarı Harekâtı’nda geri sayım sürüyor. Savaş uçakları önceki gece Irak’ın Suriye’ye açılan kapısı Semelka ile Malikiye’de örgüt hedeflerini bombalarken, hazırlıkları tamamlanan kapsamlı harekât için ABD askerlerinin tamamının sınırdan uzak güney bölgelere çekilmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 50 kadar askerin bölgeden uzaklaştığını kaydetti. Pentagon desteğiyle hudut hattında birçok tünel-mevzi kazan PKK/YPG’liler ise büyük oranda varlıklarını koruyor. Türk ordusu, ilk etapta Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 120 kilometrelik cephede başlayacak operasyon için eller tetikte bekliyor. Barış Pınarı’nın işaret fişeği olacak hava harekâtı ve eşzamanlı yürütülecek obüs/tank atışları için koordinatlar tamamlandı. PKK üsleri, karargahları, eğitim yerleri ve silah depoları tek tek belirlendi. Terör hedeflerine yönelik yoğun bombardıman sonrası TSK ile Suriye Milli Ordusu, Akçakale-Ceylanpınar’ın karşısında en az 32 kilometre derinlikte operasyon icra edecek.

DÜNYA BASINI: TÜRKİYE TEHDİTLERE BOYUN EĞMİYOR

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlatacağı operasyon dünya basınında geniş yankı buldu. Guardian gazetesi operasyon için "Türkiye tehditlere boyun eğmeyecek" yorumunu yaptı.

Al Jazeera: TSK ve muhalifler çok yakında sınırı geçiyor

Al Jazeera, Fırat'ın doğusuna başlatılacak askeri harekatın detaylarını haber analiz şeklinde yayınladı. Bu gelişmeyi manşetten duyuran Al Jazeera, "Türk ordusu ve muhalifler çok yakında Suriye sınırını geçiyor" başlığını kullandı.

BBC: Türkiye yakında Suriye sınırını geçmek için asker takviyesi yapıyor

BBC İngilizce de, Suriye sınırındaki gelişmeleri okuyucularına manşetten paylaştı. Son günlerde artan askeri sevkiyatlara vurgu yapan BBC, "Türkiye yakında sınırı geçmeye hazırlanıyor" vurgusu yaptı.

Sputnik: 14 bin asker yola çıktı

Rus Devlet ajansı Sputnik ise "ÖSO'ya bağlı 14 bin asker, harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı" ifadelerini kullandı.

Forbes: Türkiye geri adım atmıyor

Forbes dergisi de "Türkiye, Akdeniz'de geri adım atmayacak" yorumunda bulundu. Amerikan Voice of America ajansı ise "ABD’li yetkililer Türkiye’nin 24 saat içinde operasyonu başlatmasını bekliyor." yorumunda kullandı.

Ruhani'den operasyon açıklaması: Türkiye haklı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası harekatına ilişkin, "Türkiye hükümetinin güney sınırlarıyla ilgili endişeleri var ve endişelenmekte haklıdır. Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmelidir. Bunun için doğru yol seçilmelidir." dedi.

Başkent Tahran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, gündemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Ruhani, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatıyla ilgili, "Türkiye hükümetinin güney sınırlarıyla ilgili endişeleri var ve endişelenmekte haklıdır. Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmelidir. Bunun için doğru yol seçilmelidir." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyindeki sınırlarda güvenliğin Suriye ordusunun varlığıyla mümkün olduğunu söylediğini hatırlatan Ruhani, Amerikalıların bölgeden çekilmesi ve Esed rejiminin gelmesi için herkesin yardımcı olması gerektiğini savundu.

Türkiye'den konuyu yeniden gözden geçirmesini ve dikkatli olmasını isteyen Ruhani, seçilen yolun Suriye, Türkiye ve bölge için faydalı olmadığını ileri sürdü.

Suriye'de temel sorunun Fırat'ın doğusu değil İdlib olduğunu iddia eden Ruhani, ülkede huzurun sağlanması ve mültecilerin hızlıca evlerine dönebilmesi gerektiğini ifade etti.

Ruhani, ayrıca maksimum yaptırım konusunda ABD'yi yenilgiye uğrattıklarını savunarak, eskisinden daha güçlü olduklarını söyledi.

Lavrov: “Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan temasları sırasında yaptığı açıklamada Fırat’ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları sürerken, Rus Bakan, “Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı” açıklamasını yaptı. Rusya’nın Şam ve Kürtlere sorunların çözümü için Suriye’deki Kürtler ve Şam’la temas kurduğunu kaydeden Lavrov, “Şam yetkilileri ve Kürt temsilcilerden bu tür bir diyaloğa hazır olduklarını duyduk.

Biz diyaloğun başlamasına maksimum düzeyde katkıda bulunmaya hazırız. Diğer başlıca aktörlerin de bunu desteklemesini umuyoruz” diyerek istikrarın ancak bu şekilde çözüleceğine inandığını dile getirdi.

FIRAT'IN DOĞUSUNUN ÖNEMİ

Yaklaşık 5 yıldır, Türkiye-Suriye sınır hattındaki yerleşimleri ara ara hedef alan örgüt, bu bölgede elinde bulundurduğu silahlarla da Türkiye'nin sınır güvenliği için potansiyel tehdit arz ediyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük silah depoları olarak bilinen Çelebi ve Harab Işk, Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor. Onlar gibi 13 depoda, ABD'nin Nisan 2016'dan bu yana YPG/PKK'ya havadan ve karadan gönderdiği uzun menzilli silahlar depolanıyor.

Bunlar arasında Türkiye topraklarını hedef alabilecek nitelikte 57 ve 90 milimetrelik toplar, tanksavar füzeleri, 120 ve 82 milimetrelik NATO tipi ABD yapımı havanlar, modernize edilmiş kalaşnikof tüfekler, SP9 roketatarlar, tanksavar özellikleri olan ve menzili uzatılmış roketatarlar, Katyuşa bataryaları, 12 milimetrelik gradlar, kara mayınları, EYP yapımında kullanılacak patlayıcılar mevcut.

Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölgeye yapacağı operasyon, Türkiye'nin sınır güvenliği için kilit önem taşıyor.

YPG/PKK'nın ülke topraklarına erişmesi ve yanı başında silahlı faaliyetler yürütmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

FIRAT'IN DOĞUSU NERESİ?

Fırat’ın Suriye topraklarına girdiği Karkamış’tan Irak sınırına bitişik Cizre’ye kadar kuş uçuşu 380 kilometre uzanan sınır hattının güneyindeki alanın tümünde, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG unsurları yuvalanmış halde bulunuyor.

Bu bölge Türkiye'nin teröristlerden arındırmak istediği "Fırat'ın doğusu" olarak tanımlanıyor.