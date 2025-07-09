Antalya'da yılan derisine ilginç talep: Amaçları ise oldukça şaşırtıcı

"YILAN DERİSİ TOZ HALİNE GETİRİLEREK İLAÇ GİBİ KULLANILDI"





Yılan derisinin geçmişte halk arasında yaygın biçimde tedavi amacıyla kullanıldığını belirten Prof. Dr. Karadavut, “Derisi toz haline getirilip draje veya merhem şeklinde uygulanırdı. Özellikle saç dökülmesi, sedef ve yaralarda fayda sağladığı düşünülüyordu. Yılan yağı da zeytinyağı ve kekik yağı gibi doğal ürünlerle karıştırılarak halk arasında merhem haline getirilirdi. Yılan zehri, yılan yağı ve derisi bugün hem geleneksel hem modern tedavi yöntemlerinde yer buluyor. Bu da yılanın mitolojik ve kültürel değerinin ticari bir ürüne evrilmesine neden oluyor. Bugün yılan yağı ürünlerine çok sık rastlayabiliyoruz. Bunun nedeni de bu" dedi.