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Antalya'da yılan derisine ilginç talep: Amaçları ise oldukça şaşırtıcı

Antalya'da yılan derisine ilginç talep: Amaçları ise oldukça şaşırtıcı

10:349/07/2025, Çarşamba
DHA
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Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan yılanların deri değiştirme süreci ziyaretçilerin ilgisini çekerken, bazı vatandaşların bu derileri talep ettiği belirtildi. Veteriner Hekim Oğulcan Demir, “Yılan derisinin cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor. Ancak bizim deriyi verme gibi bir prosedürümüz yok" dedi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan pitonlar da dahil olmak üzere farklı yılan türlerinin bakım ve gözlemleri yapılıyor. 

Parkta görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, yılanların deri değiştirme sürecinin ağız ve göğüs çevresinden başlayıp kuyruk kısmına ilerlediğini belirterek, “Bu süreç yılanın sağlıklı olduğunu gösterir. Ortalama 15-30 gün sürer" dedi. Parkta 3 türde toplam 20 civarında yılan bulunduğunu belirten Demir, “Yaşlı olan yılanımız 25 yaşında, en genci ise 3 aylık. Yılanlar haftada bir besleniyor, sıcaklık ile nem düzeyini doğal ortamlarına uygun şekilde koruyoruz" dedi.

"CİLT HASTALIKLARINA İYİ GELDİĞİ SÖYLENİYOR"


Yılan derisine yönelik dikkat çeken bir talep olduğunu belirten Demir, “Bazı dermatologlar yılan derisinin sedef, egzama gibi cilt hastalıklarına iyi geldiğini savunuyor. Bazı vatandaşlar sürüngen evine ya da idari binaya gelerek deriyi talep ediyor. Ancak bizim böyle dağıtım politikamız yok. Yalnızca parkta sergileme amacıyla kullanıyoruz" diye konuştu.

MİTOLOJİDE ÖLÜMSÜZLÜĞÜN SİMGESİ YILAN


Yılanın Türk mitolojisindeki sembolik önemine değinen Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Karadavut ise, "Yılan hem iyiliğin hem kötülüğün simgesi. Deri değiştirmesi onun yeniden doğuşunu, dolayısıyla ölümsüzlüğü temsil eder. Bu yönüyle insanlar yılan derisine doğrudan temas etmeden, onun 'gömleğini' kullanarak şifa aramıştır" ifadelerini kullandı.

"YILAN DERİSİ TOZ HALİNE GETİRİLEREK İLAÇ GİBİ KULLANILDI"


Yılan derisinin geçmişte halk arasında yaygın biçimde tedavi amacıyla kullanıldığını belirten Prof. Dr. Karadavut, “Derisi toz haline getirilip draje veya merhem şeklinde uygulanırdı. Özellikle saç dökülmesi, sedef ve yaralarda fayda sağladığı düşünülüyordu. Yılan yağı da zeytinyağı ve kekik yağı gibi doğal ürünlerle karıştırılarak halk arasında merhem haline getirilirdi. Yılan zehri, yılan yağı ve derisi bugün hem geleneksel hem modern tedavi yöntemlerinde yer buluyor. Bu da yılanın mitolojik ve kültürel değerinin ticari bir ürüne evrilmesine neden oluyor. Bugün yılan yağı ürünlerine çok sık rastlayabiliyoruz. Bunun nedeni de bu" dedi. 

#Antalya Doğal Yaşam Parkı
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