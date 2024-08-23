Bartın'daki bu yola herkes hayran kalıyor: Geçenler hiç bitmesin istiyor! 9 kilometre sürüyor

'YOLU GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR'





6 yıldır ağaç tünelin girişinde odun ateşinde çay satan işletmeci Şuayip Keskin (66), "Burada uzun yıllardır yoldan geçen misafirlerimize hizmet ediyoruz. Safranbolu'dan Amasra'ya gidenler, bu yolu kullanıyor ve çok yoğun bir ilgi var. Özellikle Türkiye'nin her yerinden gelin ve damatlar, bu yola fotoğraf çektirmek için geliyor. Yolu görenler çok şaşırıyor. Bizlere 'bu ağaçlar bu yola dikildi mi' gibi sorular soruyorlar. Onlara bu ağaçların kendiliğinden büyüdüğünü söylüyoruz. Burada büyüyen kavlak ağaçların yapraklarının tepede birleşmesiyle bu yol tünel görünümü alıyor. 40-50 yıl önce buradaki çınar ağaçları çok küçüktü ve böyle bir manzara yoktu. Şimdi bu ağaçlar bizlere doğal bir tünel görünümü sürüyor. Yine Akdeniz, Ege'den gelen misafirlerimiz de sıcak havalarda ağaçların gölgesinde serinliyorlar, sürücülerin yaz-kış buraya gösterdikleri ilgiden memnunuz" diye konuştu.