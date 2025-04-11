Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının raporu her detayıyla yürek yakıyor: Öncelik oteldeki ayrıcalıklı misafirlere verilmiş

Raporda ayrıca, otele gelen plakası tespit edilemeyen siyah bir binek araç ile bazı kişilerin öncelikli olarak kurtarılmak istendiğinden bahsedildi. Yangından haberdar olan mutfak personelinin resepsiyon görevlisi ile irtibata geçtiği ancak resepsiyon personelinin ihmal ve eksik davranışları nedeniyle yangının büyüdüğü anlatıldı.