Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal'ın sahibinin eşi Emine Ergül: 'Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim'









﻿ÖNÜNE GELEN BELGELERİ OKUMADAN İMZALADIĞINI SÖYLEDİ





Kızlarının sadece tatile geldiğini ve kendisinin de önüne gelen belgeleri okumadan imzaladığını söyleyen Ergül, şöyle dedi:





Bizim şirketimiz aile şirketi bir evraklar gelirdi ben onları imzalardım. Kızlarım sadece tatillerde gelirlerdi. Benim önüme belgeler gelir ben imzalarım çoğunu okuyamıyorum zaten.





Otelde yangın ekibi, iş güvenliği uzamanı olup olmadığını bilmiyorum. Bir tek aşçı başını tanıyorum o da en eski elemanlardan biridir.





Sanığın savunmasının ardından duruşmaya çapraz sorguyla devam ediliyor.







