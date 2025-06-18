CHP'li meclis üyesi eleştirdi esnaf tepki gösterdi: 'Tanesi 10 TL' etiketi tadım sayısını azaltmak içindi çarpıtıldı

"Kirazla, erikle, salatayla siyaset yapıldığını ben ilk defa gördüm"





Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur'la aralarında geçen diyalog hakkında da konuşan Çiçek, "Dün CHP Meclis Üyesi geldi. Sadece o tane etiketini çekti, diğer etiketin tamamını da çekmedi. Orada kilosu da yazıyordu. Hatta biz kendisine pazarda salatalığın 5 TL, domatesin 10-20 TL olduğunu, bundan 3-5 ay önce zirai don vurduğu zaman salatayla kabakta da aynı şekilde siyaset yaptıklarını, onların kilosu 100 TL iken vatandaş alamıyor diye yansıttıklarını, şu an salatayı alan olmadığını söyledik. Sadece o etiketi çekip gittiler. Sosyal medyadaki paylaşımların ardından kendimi kötü hissettim. Olayı çok çarpıttılar, o boyuta getirdiler. Kirazla, erikle, salatayla siyaset yapıldığını ben ilk defa Türkiye'de, Eskişehir'de gördüm" ifadelerini kullandı.





"Vatandaş zaten neyin ne olduğunu biliyor"





Sosyal medyadaki yorumlara üzüldüğünü dile getiren Çiçek şöyle konuştu:





"Millet zaten bilinçli, neyin ne olduğunu biliyor. Ben sosyal medyadaki bütün yorumlara baktım. Vatandaş zirai don olduğunu, fiyatların bu şekilde pahalı hale geldiğini biliyor. Hatta çoğu vatandaş, yenilmesin diye bu şekilde önlem aldığımızı yazmış. Üstüne basa basa söyledim, 'Kirazla, erikle, sebzeyle siyaset yapmayın' dedim. Bunu alan vatandaş zaten neyin ne olduğunu biliyor. Yine tadımlık alıyor."