Çocukların oyunu faciaya dönüşüyordu: Yangında 2'si çocuk 6 kişi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Saraçlı Mahallesi Menteşe 5. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında Hakan Açık'a ait dairede Ömer (7) ve Yusuf Açık (5) oyun oynadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden anne Gülay Açık, çocuklardan birini dışarı çıkarmayı başarırken, diğerleri olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerince kurtarıldı.