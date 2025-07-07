Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Çocukların oyunu faciaya dönüşüyordu: Yangında 2'si çocuk 6 kişi kurtarıldı

Çocukların oyunu faciaya dönüşüyordu: Yangında 2'si çocuk 6 kişi kurtarıldı

22:157/07/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Ordu'nun Ünye ilçesinde evde çocuklar oyun oynadığı sırada yangın çıktı. Alevlerin sardığı dairedeki çocuk ve üst katlarda mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Saraçlı Mahallesi Menteşe 5. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında Hakan Açık'a ait dairede Ömer (7) ve Yusuf Açık (5) oyun oynadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden anne Gülay Açık, çocuklardan birini dışarı çıkarmayı başarırken, diğerleri olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerince kurtarıldı. 

Kısa sürede dairenin odasını saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yükselen yoğun duman binanın üst katlarındaki vatandaşları da etkiledi. 3. ve 4. katta mahsur kalan 5 kişi ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.


Binanın 4. katında oturan Gökhan Kuşçu, yangın sırasında işte olduğunu belirterek, "Eve geldiğimde her yeri duman sarmıştı. Benim dairemde iki çocuğum vardı. Yangının çıktığı dairede de arkadaşımın iki çocuğu bulunuyordu" dedi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Ordu
#Ünye
#Çocuk
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri