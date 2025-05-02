Aydın, eşyaları köy köy, mahalle mahalle gezerek elde ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:





"İnsanların geçmişini öğrenmesi amacıyla çeşitli fotoğrafları, kilimleri, kullanılan eşyaları topladık. Kimisini parayla kimisini hediye kimisini bağış niteliğinde aldık. Güzel bir eser ortaya çıkardık. Herkes bu işe sıcak baktı. Bizi tanıdıkça bu konuda yardımcı olan insanlar fazlalaştı. Çalışmalarımızı insanlar takdir ediyor. Takdir ettiklerinden dolayı bize de bütün köylerden yardımcı oluyorlar. Hangi köye gitsek muhakkak bir, iki parça çıkıyor bize."