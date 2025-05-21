Giresun'da SOLOTÜRK fırtınası

SOLOTÜRK, Giresun'da düzenlenen 48. Uluslararası Aksu Festivali kapsamında gerçekleştirdiği prova uçuşuyla ilgi odağı oldu.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" kapsamında yapacağı gösteri uçuşu öncesinde prova gerçekleştirdi.
Kentte halk arasında havaların ısınıp bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneğinin yaşatıldığı festival kapsamında SOLOTÜRK'ün bugünkü prova uçuşu ilgi gördü.
Alpaslan Türkeş Parkı ve Giresun Kalesi'nde uçuşu izleyen bazı vatandaşlar, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK, 22 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.