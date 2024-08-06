Gördükleri manzaraya hayran kaldılar: Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kapadokya'da

Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin yaptığı açıklamada, "Bu yıl Doğu-Batı Rallisi'nin 18'sini, İpek Yolu Rallisi'nin de 3'sünü düzenliyoruz. Daha önce Doğu-Batı rallisi ile bu bölgeye gelmiştik. İpek Yolu Rallisi ile ilk defa geliyoruz. Her şey muhteşem. Kapadokya bizim Türkiye etabında 3. durağımız. Buradan sonra Adıyaman Nemrut Dağı'na hareket edeceğiz. Doğubayazıt ürerinden İran'a geçeceğiz. Bu yıl 5 ülkeden sporcularımız var. Almanya, Avusturya, İtalya, Moldovya ve Türkiye'den katılımcılar var. Yaklaşık 15 bin kilometre yol gideceğiz. Buraya kadar gezerek geldik. Zorlu yolculuk İran Türkmenistan, Kazakistan, Çin ve Moğolistan da bizi bekliyor” dedi.