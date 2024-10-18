Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yeni tahmin raporunu yayımladı. Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla ülke genelinde sıcaklıklar düştü. Bayburt ve çevre iller için soğuk hava ve zirai don uyarısı yapıldı. Plan yapacaklar dikkat! Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu.
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar 4 ila 7 derece düşerken, soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.
Yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde zirai don hadisesi bekleniyor.
Zirai don riskinin gelecek hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin edilirken, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların kendi bölgelerindeki tahmin ve uyarıları dikkate alması uyarısında bulundu.
Öte yandan, yeni haftayla birlikte 21-22 Ekim tarihlerinde Bayburt'ta yoğun kar yağışının etkili olacağı, sonraki günlerde soğuk havanın yerini güneşli günlere bırakacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da sağanak devam ediyor
İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor.
Hava sıcaklığı da 11 ila 17 derece arasında olacak.
Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu, yer yer yağışlı bir hava var. Sıcaklık bölgede 15 ile 20 derece arasında ölçülüyor. Cumartesi günü de bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor.
Ege Bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Sıcaklık iç kentlerde 13-14 derecelerde, kıyı kesimlerde 20 ile 25 derece arasında ölçülüyor.
Akdeniz Bölgesi de parçalı ve az bulutlu bir havaya sahip. Sıcaklık Antalya’da 27, Adana’da 25, Hatay’da 24 derece ölçülüyor.
İç Anadolu Bölgesinde bulutlu bir hava hakim. Doğu kesimlerde yerel yağışlar da görülüyor. Sıcaklık bölgede 10 ile 15 derece arasında seyrediyor.
Doğu Anadolu Bölgesinin batısında parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve güneyinde yağışlı bir hava var. Bu yağışlar kuzey kesimlerde karla karışık yağmura da dönebiliyor.
Karadeniz Bölgesinde yağışlar bölgenin genelinde görülmeye devam ediyor. Bu yağışların doğu kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık ise Bolu’da 10, Samsun’da 17, Trabzon’da 18 derece ölçülüyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gökyüzü parçalı bulutlu. Sıcaklık Gaziantep’te 20, Diyarbakır’da 19, Şanlıurfa’da 21 derece ölçülüyor.