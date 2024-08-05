Ordu ve Fatsa'nın tam bir tatil noktası olduğunu düşündüğünü belirten Yücedağ, şu değerlendirmede bulundu:





"Arkadaşımla Karadeniz turundayız. İlk durağımız Giresun'du, şimdi ise Ordu'nun Fatsa ilçesindeyiz. Fatsa Adası'nı birçok mecradan duymuştuk. Gelmişken buraya da uğramak istedik. Gayet güzel bir şekilde ulaşım sağlayabiliyoruz. Ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Tekneler saat başı buraya geliyorlar. Burası da güzel bir şekilde ayarlanmış. Gayet güzel, doğal güzellikleri var."