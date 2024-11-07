Kütahya'da çöplükte çıkan yangın Kızılçukur köyüne yayıldı: 10'dan fazla ev kül oldu, vatandaşlar tahliye edildi

Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 2 su tankeri, 1 helikopter, 15 itfaiye aracı ve 80 personelle müdahale edilen yangında ilk belirlemelere göre; 10'dan fazla ev yandı, saman ve ahırlar da zarar gördü.