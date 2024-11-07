Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tavşanlı
Kütahya'da çöplükte çıkan yangın Kızılçukur köyüne yayıldı: 10'dan fazla ev kül oldu, vatandaşlar tahliye edildi

Kütahya'da çöplükte çıkan yangın Kızılçukur köyüne yayıldı: 10'dan fazla ev kül oldu, vatandaşlar tahliye edildi

19:517/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde çöplükten çıkan yangın, evlere sıçradı. 10'dan fazla evin yandığı yangına, helikopterle havadan da müdahale ediliyor.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Kızılçukur köyünde çöplükte çıkan yangın, evlere sıçradı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Belediyesi İtfaiyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Köydeki vatandaşlar tahliye edilirken, sokakların dar olması nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. 

 Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 2 su tankeri, 1 helikopter, 15 itfaiye aracı ve 80 personelle müdahale edilen yangında ilk belirlemelere göre; 10'dan fazla ev yandı, saman ve ahırlar da zarar gördü.

Alevlere helikopterle havadan da müdahale ediliyor. 

#Kütahya
#Yangın
#Ev

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tövbe duası: Tevbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı