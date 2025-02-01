Nevşehir'de eşinin satırla ağır yaraladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Beni öldü diye bırakıp kaçtı parmaklarım kopmak üzereydi

"Beni öldü diye bırakıp kaçtı, öleceğimi düşündüm, parmaklarım kopmak üzereydi"

Olay sonrası kafasından, bileklerinden ve parmaklarından çok ciddi yaralar aldığını vurgulayan Körlü, "Sonrasında beni hastaneye kaldırmışlar ve ardından da buraya Gaziantep'e sevk etmişler. kollarımda ve kafamda çok ciddi yaralarım var. Beni öldü diye bırakıp kaçtı o şahıs. Ben de o an öleceğimi düşündüm. Aldığım yaralardan dolayı kurtulamayacağımı düşündüm. Ellerim parmaklarım kopmak üzereydi. Burada yapılan müdahale ile ellerim kurtarıldı. Ben ellerim kesilir diye düşünüyordum. Çok şükür şimdi biraz daha iyiyim, Rabbim beni evlatlarıma bağışladı" ifadelerini kullandı.