Otoyollarda yapay zeka destekli radar cihazları devrede: Rengini, markasını, modelini anında tespit ediliyor

Otoyol Jandarma timleri, trafik kazalarından asayiş olaylarına kadar her vakaya müdahale ediyor, yolda kalan vatandaşlara yardım ediyor. Ekipler, yüz tanıma özellikli yaka kameraları, yapay zeka destekli radar cihazları gibi son teknoloji ekipmanlarla, gün boyunca havadan ve karadan denetim yapıyor.





Otoyol Jandarması tarafından kullanılan yeni nesil mobil hız tespit sistemi, yapay zeka desteğiyle denetimlerde etkinliği artırmaktadır. Tripod ya da araç üzerine kurulabilen sistem, aynı anda dört şeritteki tüm araçların hızını tespit edebiliyor. Operatör gerektirmeden çalışan sistem, kara yolunda seyreden araçların plaka ve hız bilgilerini okuyarak güvenlik birimlerinin ağına aktarıyor.