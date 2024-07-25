Porsuk Çayı'nın yüzeyindeki ölü balıklar korkuya neden oldu: Şu anda koku yok ama balıklar çok olursa durulmaz

Yaklaşık 1 haftadır daha da artan balık ölümleri vatandaşları endişelendiriyor. Balık ölümlerinde en büyük etkenin ise ısınan hava ve bentlerin kapatılmasıyla su akışının azalması sonucu sudaki oksijen orasının düşmesi olduğu düşünülüyor. Çevrede ekiplerce herhangi bir çalışma yapılmadığı görüldü.

Öte yandan Porsuk Çayı üzerinde ölü balıkların yanı sıra ölü güvercin ve çöplerin de olduğu görüldü. Çay için endişe oluşturan görüntünün gün geçtikçe daha da kötüye gittiği belirtildi.



