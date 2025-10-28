Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklamalar: Depremler ne anlatıyor?

Gördes Dağı ile Simav Dağı arasındaki vadide faylar var. Buradaki yırtılma önce kenarlardan başlıyor sonra ortaya geliyor. Arkasından tekrar söylüyorum burada kuzeye değil güneye giden artçılar oldu. Onlar artçı değil öncü oldu. Ama bütün depremler güneye doğru geldi ama aslında deprem Sındırgı’nın altındaydı.