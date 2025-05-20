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Rusya, Ukrayna'nın Kramatorsk kentine saldırı düzenledi

Rusya, Ukrayna'nın Kramatorsk kentine saldırı düzenledi

16:5220/05/2025, Salı
AA
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda bulunan Kramatorsk kentine düzenlediği hava saldırısının ardından bölgedeki yerleşim yerlerinde oluşan yıkım görüntülendi. Saldırı sonrası en az iki kişi yaralanırken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda bulunan Kramatorsk kentine düzenlediği hava saldırısının ardından bölgedeki yerleşim yerlerinde oluşan yıkım görüntülendi. 

Saldırı sonrası en az iki kişi yaralanırken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İşte bölgeden görüntüler...

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