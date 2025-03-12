Sakarya'da öğrenci yurdunda yangın: Öğrenciler tahliye edildi

Arkadaşının güvenlik görevlilerine haber vermesi sonucu yangın dedektörlerinin devreye girdiğini belirten Başaran, "Biz de anlamadık bir anda arkadaşımla dışarı çıktık. Herkesi dışarı çıkardılar. Bir anda itfaiye ekipleri geldi, çok hızlı geldiler bir anda oldu bunların hepsi. Bir ambulans, 4 itfaiye ekibi geldi." dedi.







