Simav'da son 1,5 ayda yaklaşık 1250 sarsıntı kaydedildi: Bölgedeki deprem fırtınası sürebilir

Son günlerde bölgede sismik hareketliliğin yeniden arttığını belirten Özburan, şunları kaydetti:





"En son Simav'da 10 Haziran Salı günü meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem birçok yerden hissedildi. 21 Nisan'da ilk meydana gelen 4,3'lük depremden bu yana 4'ün üzerinde en büyüğü 4,6 olan 8 sarsıntı kaydedildi. Bu depremlerin 4,6 büyüklüğünü geçmediğini görüyoruz. Klasik tektonik depremlerde bir ana şok gerçekleşir ve büyüklüğü küçülerek devam eder ancak buradaki depremlerde böyle bir durum söz konusu değil."