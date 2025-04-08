Vatandaşlar saatlerce kuyrukta bekledi: Şehirde uzun zamandır böyle hareketlilik görülmedi

Yoğun bir gün geçirdiklerini söyleyen oto yıkama işletmecisi Davut Taş, "Dünden beri etkili olan toz taşınımı nedeniyle araçlar berbat hale geldi. Bugün sabah dükkanı açtığımızdan bu yana yoğunluk hiç azalmadı. Halen araç yıkamaya devam ediyoruz, dışarıda sıra bekleyen birçok araç var. Toz taşınımı nedeniyle bugün, diğer günlere göre çok daha fazla yoğunluk yaşadık. Araçlar gerçekten kötü durumdaydı. Biz oto yıkamacılar olarak elbette her gün böyle bir yoğunluğu görmek isteriz" dedi.



