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Bebeğinize bu isimleri koymak artık yasak: İşte kimliğe yazılamayan isimler

Bebeğinize bu isimleri koymak artık yasak: İşte kimliğe yazılamayan isimler

14:0528/04/2025, Pazartesi
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Dönem dönem her ne kadar popülerleşiyor olsalar da bazı isimler ülkelerin yasaklarına takılabiliyor. Çocuğun geleceğini etkileyeceği düşüncesiyle yasaklanan isimler arasında yer alanlar ise şaşkına çevirdi. İşte, kimliğe yazdırılamayan o isimler.

Dünyanın farklı ülkelerinde bazı isimler, dini, kültürel ya da dilsel gerekçelerle yasaklanıyor. 

İşte farklı ülkelerde yasaklanan bazı dikkat çekici isimler;

Linda

Türkiye’de oldukça yaygın olan Linda ismi, Suudi Arabistan’da 2014 yılında yasaklandı. Gerekçe olarak, ismin İslami olmaması ve Kur’an’da geçmemesi gösterildi. Ayrıca kültürel olarak da uygun bulunmadı.

Fraise

Fransa’da “çilek” anlamına gelen Fraise ismi, telaffuzunun Fransızca’da kaba bir anlam taşıdığı (“buraya gel” şeklinde) gerekçesiyle yasaklandı. Aynı şekilde, bir dönem ebeveynlerin koymaya çalıştığı Nutella ismi de uygunsuz bulunduğu için Fransız yetkililer tarafından reddedildi.

Akuma

Japonya’da yasaklanan isimlerden biri ise Akuma. Japonca’da bu kelime “şeytan” anlamına geliyor. Yetkililer, çocukların olumsuz anlamlar taşıyan isimlerle büyümemesi için bu tür isimlere izin vermiyor.

Apple ve diğer meyve-sebze isimleri

Malezya’da ise ilginç bir yasak listesi var. “Apple” gibi meyve ve sebze isimleri, kişisel onuru zedeleyebileceği düşüncesiyle tamamen yasaklandı. Yetkililer, bireylerin taşıyacağı isimlerin ciddi ve saygı uyandırıcı olması gerektiğini savunuyor.

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