Aile Destek Programı Aralık ayı ödeme tarihi için araştırmalar başladı. İhtiyaç sahibi hanelere her ay aile destek yardımı veriliyor. Aralık ayı ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Aile yardımı ödemesi alan vatandaşlar, Aralık ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak, uzatıldı mı, bitti mi?'' sorularına yanıt arıyor. Peki Aralık ayı aile destek yardımı yatacak mı? Aile yardımı yattı mı ne zaman yatacak?