Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF) sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Sınavsız ikinci üniversite için kayıtlar Eylül ayına kadar devam edecek. İşte sınavsız ikinci üniversite için ANKUZEF kayıt tarihleri, ücretleri ve ANKUZEF ön lisans ve lisans bölümleri
Sınavsız İkinci Üniversite; yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans programlarından mezun olan ve/veya bu programlarda halen öğrenim gören bireylerin, Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesindeki açıköğretim ön lisans ve lisans programlarına herhangi bir sınava girmeden kayıt yaptırmalarına ve ikinci bir diploma sahibi olmalarına imkan tanıyan bir öğretim sürecidir. İşte sınavız ikinci üniversite için ANKUZEF kayıt tarihleri...
Ankara Üniversitesi ANKUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman?
ANKUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri 12 Ağustos 2024 – 30 Eylül 2024 olarak belirlendi. Kayıt işlemler https://basvuru.ankara.edu.tr adresinden yapılacak.
ANKUZEF Açıköğretim Lisans Programları
Elektronik Ticaret ve Yönetimi Açıköğretim Lisans Programı
Yönetim Bilişim Sistemleri Açıköğretim Lisans Programı
ANKUZEF Açıköğretim Ön Lisans Programları
Bilgi Yönetimi Açıköğretim Ön Lisans Programı
Laborant ve Veteriner Sağlık Açıköğretim Ön Lisans Programı
Spor Yönetimi Açıköğretim Ön Lisans Programı
Web Tasarımı ve Kodlama Açıköğretim Ön Lisans Programı
ANKUZEF sınavız ikinci üniversite ücretleri
2.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 1.07.2024 tarihli ve 8703 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında ödenecek ücretler her bir yarıyıl için şu şekildedir:
Materyal Ücreti: 2.670 TL *Öğrenim Ücreti (Katkı Payı): 139.50 TL *Öğrenim ücreti, sadece bir yükseköğretim kurumunda başka bir programa kayıtlı olan, dönem uzatan ve/veya alt dönemlerden dersi kalan öğrencilerden alınır.