ANKUZEF sınavız ikinci üniversite ücretleri

2.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 1.07.2024 tarihli ve 8703 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında ödenecek ücretler her bir yarıyıl için şu şekildedir:

Materyal Ücreti: 2.670 TL *Öğrenim Ücreti (Katkı Payı): 139.50 TL *Öğrenim ücreti, sadece bir yükseköğretim kurumunda başka bir programa kayıtlı olan, dönem uzatan ve/veya alt dönemlerden dersi kalan öğrencilerden alınır.