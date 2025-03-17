Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'na özel düzenlemelerle bu yıl çift ikramiye alma fırsatını yakalayacak. 2025 yılında emekli bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak belirlendi. Bu, emeklilerin her iki bayramda toplam 8.000 TL ikramiye alacağı anlamına geliyor. SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekliler çift ikramiye alma fırsatını yakalayacak. Peki yeni emekli olacaklar bayram ikramiyesi alacak mı?
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine her sene iki defa bayram ikramiyesi veriliyor. Bu ikramiye tutarları Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara yatırılıyor. Emeklilere bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi yüzde 33 artırılarak, 4.000 liraya çıkıyor.
Yeni emekli olacaklar bayram ikramiyesi alacak mı?
Emekliler aylığının bağlanmasını takiben bayram ikramiyesi de alacak. İkramiye ödemeleri bayramın olduğu ayda maaş bağlanmış olma şartına dayanıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı, Mart ve Nisan aylarına denk geldiği için Mart sonuna kadar başvuran emekliler hem Ramazan Bayramı ikramiyesini hem de Temmuz'daki zammı alacak.
Emeklilik dilekçesini 1 Nisan tarihinden sonra verenler bayram ikramiyesi alacak mı?
Mart ayında başvurup Nisan'da emekli olanlar, 8 bin TL'lik çift bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacak. Mayıs ayında başvuranlar ise yalnızca 4 bin TL'lik Kurban Bayramı ödemesini alabilecek. Haziran'dan itibaren başvurular ise 2026 yılı için ikramiye ödemesi alacak.
Emeklilik dilekçesini 15 Mart tarihine kadar verip, yeni emekli olacaklar Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram ikramiyesini alacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan'dan sonra verenler, Ramazan Bayramı ikramiyesi almaya hak kazanamayacak, Kurban Bayramı’nda hesaplara yatırılacak 4 bin TL'lik ikramiyeden yararlanacak.
Emekli bayram ikramiyeleri 4 bin TL oldu mu, Meclis’ten geçti ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 18 Mart Salı günü başlayacak haftalık çalışmasına emeklilere yönelik önemli bir düzenlemeyi görüşerek devam edecek. Bu düzenleme, emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılmasını içeriyor ve Genel Kurul gündeminde yer alacak. Yapılacak düzenleme ile emekli bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılacak.
Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak. Birden fazla emekli aylığı alanlara tek ikramiye ödenecek. Hem emekli aylığı alan hem de ölüm aylığı alan kişi, kendi emekliliğinden dolayı 4 bin TL ikramiye alacak.
Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar bayram ikramiyesi alacak?
Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye yatırılacak. Eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alan birine 2 bin TL ikramiye, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alan kişiye 3 bin TL ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alan kişiye ise bin TL ikramiye yatırılacak