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Chelsea-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? muhtemel 11'leri…

10:48 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
<p>Chelsea- Manchester City İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta, maç hangi kanalda?</p>
Chelsea- Manchester City İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta, maç hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Stamford Bridge'de oynanacak dev maç, 18 Ağustos Pazar günü 18.30'da başlayacak. Peki Chelsea- Manchester City maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'leri…

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İngiltere Premier Lig ilk haftası dev maça sahne oluyor. Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, son şampiyon Manchester City'i konuk ediyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki Chelsea- Manchester City İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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CHELSEA- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea- Manchester City maçı 18 Ağustos Pazar günü 18.30'da oynanacak.

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CHELSEA- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'te oynanacak olan maç beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

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CHELSEA- MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11  

CHELSEA KADROSU:

Robert Sanchez, Marc Cucurella, Levi Colwill, Malo Gusto, Wesley Fofana, Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk, Chukwunonso Madueke, Kiernan Dewsbury-Hall, Romeo Lavia, Marc Guiu Paz 

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MANCHESTER CITY KADROSU:

Ederson, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Manuel Akanji, Rico Lewis, Mateo Kovacic, Oscar Bobb, Nico O’Reilly, James McAtee, Erling Haaland, Jeremy Doku 

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ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

Chelsea ile Manchester City toplamda 138 kez karşı karşıya geldi.

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Her iki takımda 54'er kez kazanırken 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

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Chelsea-Manchester City canlı skor, canlı maç anlatımı kritik pozisyonları için tıklayın

#Chelsea
#Manchester City
#İngiltere Premier Lig
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