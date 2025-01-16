Resmi Gazete bugünkü kararları merak konusu. Bugünkü Resmi Gazete atamaları başta olmak üzere Resmi Gazete kararları, çeşitli iş ilanları da yeni vatandaşların araştırdığı konuların başında geliyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok alanda önemli değişikliklere yer verildi. Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 16 Ocak 2025 Perşembe Resmi Gazete kararları.

1 /5 Resmi Gazete'nin 16 Ocak 2024 Tarihli ve 32784 sayısı yayımlandı. Öğretmenlerin Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim görmesine ve sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı. Peki, 16 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte günün önemli başlıkları…

2 /5 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI 1438 Yapay Zekânın Kazanımlarına Yönelik Atılacak Adımların Belirlenmesi, Bu Alanda Hukuki Altyapının Oluşturulması ve Yapay Zekâ Kullanımının Barındırdığı Risklerin Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar.

3 /5 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik –– Ankara Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği.

4 /5 GENELGE –– Türkiye’de Yerleşik ve Faaliyet İznini Haiz Kartlı Sistem Kuruluşlarınca Çıkarılan Kartların Kullanımı ile İlgili 2025/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi TEBLİĞ –– Etil Alkol ve Metanol Üreticisi ve İthalatçısı Firmaların Yurt İçinde Depo Açmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2024/25).