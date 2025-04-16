Türkiye, nisan ayında beklenmedik bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Sıfırın altına düşen sıcaklıklar, 36 ilde zirai don olaylarına yol açarak tarım alanlarında büyük zarara neden oldu. Don afetinden kaynaklı 36 ilde meyve, fındık bahçeleri ve üzüm bağları gibi ekili alanlar olumsuz etkilendi. Zirai don sonrası kritik çağrı geldi. Peki don olayı fiyatları etkiler mi? Zirai don hangi illerde, hangi ürünleri etkiledi? İşte Türkiye'nin zirai don haritasında son durum...
Kar yağışıyla birlikte gelen bu soğuk hava, ürünlerin gelişim sürecini olumsuz yönde etkileyerek tarım sektöründe endişelere yol açtı.
36 İLDE ZİRA DON OLUMSUZ ETKİLEDİ
Nisan ayında Türkiye genelinde mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar ve etkili olan kar yağışı, 36 ilde tarım alanlarını vurdu. Gece saatlerinde sıfırın altına inen hava sıcaklıkları nedeniyle çok sayıda bölgede zirai don meydana geldi.
ZİRAİ DON HANGİ ÜRÜNLERİ ETKİLEDİ
Don afetinin, 36 ildeki zirai faaliyetleri olumsuz etkilediğini bildiren Bayraktar, yaşanan felaketin yalnızca çiftçileri değil, tüketicileri de doğrudan etkilemesini beklediklerini belirtti. Bayraktar, bölgelerde zarar gören meyve ve sebzeleri şöyle sıraladı:
"Malatya ve Kahramanmaraş'ta başta kayısı olmak üzere ceviz, kiraz, üzüm, elma ve diğer meyveler bunlara ek olarak şeker pancarı, çerezlik ayçiçeği ve yem bitkilerinde,
Karadeniz Bölgesi'nde fındık ve çay başta olmak üzere kivi, hurma ve diğer meyvelerde,
Ege Bölgesi'nde başta üzüm olmak üzere zeytin, incir, elma, ceviz, kiraz, ayva ve diğer meyvelerde,
Marmara Bölgesi'nde şeftali, ahududu, armut, sofralık zeytin, incir, kivi, nektarin, erik, kiraz, elma, ayva ve fındık gibi meyveler ile bazı ekili alanlarda,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Antep fıstığı, badem, ceviz, nar, Trabzon hurması, dut ve diğer meyvelerde,
İç Anadolu Bölgesi'nde elma, armut, ayva, ceviz, kiraz, üzüm gibi meyveler ile bazı ekili alanlarda,
Akdeniz Bölgesi'nde ise karpuz, patates, narenciye ve sebzelerde zarar meydana geldi."
HANGİ İLLERİ ZİRAİ DON ETKİLEDİ?
Trabzon
Ordu
Rize
Giresun
Kahramanmaraş
Adıyaman
Erzincan
Erzurum
Tunceli
Amasya
Tokat
Çankırı
Çorum
Kastamonu
Samsun
BAKANLIK ÇİFTÇİYE ZİRAİ DON DESTEĞİ VERECEK
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Zirai don sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaları, hasarı oranında karşılayacağız" dedi.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 5 günde yaşanan hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler sonucu meydana gelen zirai don olaylarına ilişkin, bölge milletvekillerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yaptıklarını bildirdi.
Zirai don yaşanan illerdeki hasarı tespit etmek amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Zirai don yaşanan illerimizde, il ve ilçe müdürlüklerimiz ile TARSİM ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada üreticimizin yanında yer almakta, hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Zirai don sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaları, hasarı oranında karşılayacağız."
Yumaklı, çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.