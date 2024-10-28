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Dev derbi öncesi Beşiktaş yönetiminden prim kararı

Dev derbi öncesi Beşiktaş yönetiminden prim kararı

10:2328/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak kritik Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı yönetim prim kararı aldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bu akşam dev derbide ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesi siyah-beyazlı yönetim harekete geçti.

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Galatasaray derbisi için 1 milyon Euro galibiyet primi belirledi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi bu akşam Rams Park'ta oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

#Beşiktaş
#Galatasaray
#Derbi

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