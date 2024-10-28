Dev derbi öncesi Beşiktaş yönetiminden prim kararı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak kritik Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı yönetim prim kararı aldı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Bu akşam dev derbide ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Kritik mücadele öncesi siyah-beyazlı yönetim harekete geçti.
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Galatasaray derbisi için 1 milyon Euro galibiyet primi belirledi.
Galatasaray - Beşiktaş derbisi bu akşam Rams Park'ta oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.