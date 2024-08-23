Göztepe’den PFDK’nın verdiği cezaya itiraz!

Müsabakanın devre arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un saha kenarına girip deplasman tribününe gitmesiyle başlayan ve Fatih Özkan isimli Göztepe görevlisinin Koç'a saldırmasıyla doruğa ulaşan olaylar sonucu PFDK, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Göztepe'nin sahasını 2 maç kapattı.