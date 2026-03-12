Yeni Şafak
Real Madrid Manchester City'i dağıttı: Valverde'nin hat-trick yaptığı gecede Arda Güler büyüledi | ÖZET

09:34 12/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid evinde Manchester City’i konuk etti. Valverde’nin hat-trick yaptığı maçta Real Madrid City’i 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. Real Madrid - Manchester City maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, Manchester City'i 3-0 mağlup etti.


İspanyol devinin gollerini 20, 27, ve 42. dakikalarda Federico Valverde kaydetti.


Madrid temsilcisinde Vinicius Jr., 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.


Temsilcimiz Arda Güler, 70 dakika oyunda kaldı. Arda %89 pas isabetiyle oynadı. 


Gecenin diğer maçlarında ise sonuçlar şu şekilde: 


Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal


Bodo/Glimt 3-0 Sporting


PSG 5-2 Chelsea



REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Manchester City maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


