UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid evinde Manchester City’i konuk etti. Valverde’nin hat-trick yaptığı maçta Real Madrid City’i 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. Real Madrid - Manchester City maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, Manchester City'i 3-0 mağlup etti.
İspanyol devinin gollerini 20, 27, ve 42. dakikalarda Federico Valverde kaydetti.
Madrid temsilcisinde Vinicius Jr., 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Temsilcimiz Arda Güler, 70 dakika oyunda kaldı. Arda %89 pas isabetiyle oynadı.
Gecenin diğer maçlarında ise sonuçlar şu şekilde:
Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal
Bodo/Glimt 3-0 Sporting
PSG 5-2 Chelsea
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ
Real Madrid - Manchester City maç özetini izlemek için TIKLAYIN.