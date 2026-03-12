UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid evinde Manchester City’i konuk etti. Valverde’nin hat-trick yaptığı maçta Real Madrid City’i 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. Real Madrid - Manchester City maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /6 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, Manchester City'i 3-0 mağlup etti.



2 /6 İspanyol devinin gollerini 20, 27, ve 42. dakikalarda Federico Valverde kaydetti.



3 /6 Madrid temsilcisinde Vinicius Jr., 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.



4 /6 Temsilcimiz Arda Güler, 70 dakika oyunda kaldı. Arda %89 pas isabetiyle oynadı.



5 /6 Gecenin diğer maçlarında ise sonuçlar şu şekilde:

Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal

Bodo/Glimt 3-0 Sporting

PSG 5-2 Chelsea



