Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile deplasmanda karşılaşıyor. Bu akşam saat 19.30'da oynanacak karşılaşmayı Alman Hakem Bastian Dankert yönetecek. Hazırlık maçlarında 2'de 2 yapan bordo-mavililer Avrupa Ligi'ne gidebilmek için bu maçta iyi bir skor elde ederek avantaj sağlamak istiyor. Peki, Ruzomberok - Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Ruzemberok - Trabzonspor maçı canlı izleme linki...

1 / 13 Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk olacak.

2 / 13 MFK Futbol Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Alman hakem Bastian Dankert yönetecek.

3 / 13 Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 150. maçına çıkacak.

4 / 13 Bordo-mavililer, geride kalan 149 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı.

5 / 13 Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.

6 / 13 Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

7 / 13 Trabzonspor, Ruzomberok ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 94. maçına çıkacak.

8 / 13 UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 93 maçta 36 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

9 / 13 Bu maçlarda rakip fileleri 127 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.

10 / 13 Trabzonspor, Slovakya temsilcileri ile daha önce bir kez 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovan Bratislava ile karşılaştı.

11 / 13 Deplasmanda rakibine 2-1 yenilen bordo-mavililer, sahasında 4-1 kazanarak üst tura kalmıştı.

12 / 13 Ruzomberok - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ruzomberok - Trabzonspor maçı bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

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