2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 3'üncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı evinde Macaristan’ı konuk etti. Maç Milli Takımın 92-66 üstünlüğüyle tamamlandı. Ay-yıldızlılarda 25 sayı atan Şehmus Hazer ve 21 sayı bulan Cedi Osman, galibiyette önemli rol oynadı. Grupta oynadığı ilk karşılaşmada İtalya'ya deplasmanda 87-80'lik skorla mağlup olup, 2'nci maçta evinde İzlanda'yı 76-75 yenen Ay-yıldızlılar, sahasında Macaristan'ı da 92-66 mağlup ederek 2'nci galibiyetini aldı. Türkiye 92-66 Macaristan maç özeti haberimizde.

1 /10 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 3'üncü maçında Macaristan'ı 92-66 mağlup etti.

2 /10 Grupta oynadığı ilk karşılaşmada İtalya'ya deplasmanda 87-80'lik skorla mağlup olup, 2'nci maçta evinde İzlanda'yı 76-75 yenen Ay-yıldızlılar, sahasında Macaristan'ı da 92-66 mağlup ederek 2'nci galibiyetini aldı.



3 /10 Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Ay-yıldızlılar, parkeye; Şehmus Hazer, Cedi Osman, Furkan Haltalı, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ilk beşiyle başladı. Sloven başantrenör Gasper Okorn yönetimindeki Macaristan ise Benedek Varadi, Szilard Benke, Gyorgy Goloman, Zoltan Perl ve Nate Reuvers beşiyle sahadaki yerini aldı.



4 /10 Mücadeleye savunmada ve hücumda etkili başlayan Ay-yıldızlılar, ilk periyodu 27-20 önde kapattı.

5 /10 İkinci çeyrekte de farkı koruyan milliler, ilk yarıyı 43-37 önde geçti.





6 /10 Üçüncü çeyrekte farkı 12'ye kadar çıkaran A Milliler, son çeyreğe 62-49 önde girdi. Etkili oyununu bu çeyrekte de sürdüren A Milliler, mücadeleyi 92-66 kazandı.

7 /10 Ay-yıldızlılarda 25 sayı atan Şehmus Hazer ve 21 sayı bulan Cedi Osman, galibiyette önemli rol oynadı.



8 /10 A Milli Takım, gruptaki 4'üncü maçında 25 Kasım Pazartesi günü TSİ 20.00'de Savaria Arena'da Macaristan'a konuk olacak.



9 /10 TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇ ÖZETİ

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