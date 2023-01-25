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Geçici işçi kadro düzenlemesinde son durum ne?

Geçici işçiye kadro son durum, yüz binlerce çalışanın gündeminde yer alıyor. Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi TBMM'den geçerek yasalaştı. Şimdi gözler geçici işçilere kadro verilmesinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Şu anda elimizdeki dosya, geçici işçiler dosyası. Bu arkadaşlarımızın da kadro sorunlarını çözeceğiz. Bu dosyayı da kapatacağız." açıklamasını yaptı. Peki geçici işçiler hangi kurumda var? 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, şartları neler ve kimleri kapsayacak? İşte detaylar.

10:32 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Geçici işçiye kadro son durum ne, kimleri kapsıyor?

Geçici işçiye kadro son durum ne, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesinin tamamlanmasının ardından geçici işçiye kadro düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. ​​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bengü Türk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Bakan Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT), ilk maaşlarını 1 Mart'ta almalarına imkan sağlayacak bir düzenlemenin Meclis'ten çıkacağını düşündüğünü söyledi.

Geçici işçiye kadro var mı?

Geçici işçiye kadro çıktı mı?

Bilgin, sıkıntıları çözmek için dosya dosya çalıştıklarının altını çizerek, "Şu anda elimizdeki dosya, geçici işçiler dosyası. Geçici işçiler, çok farklı kurumlarda var. Şeker fabrikalarında, demir yollarında var, birçok kurumda var. Bu mevzuyu çözeceğiz, bu arkadaşlarımızın da kadro sorunlarını çözeceğiz. Bu dosyayı da kapatacağız." açıklamasını yaptı.

Geçici işçi nedir?

Geçici iş pozisyonlarında altı aydan az süreyle belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan işçilere geçici işçi adı verilir.

Geçici işçiye kadro kimleri kapsayacak?

Geçici işçiye kadro düzenlemesi; 2006 yılı içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçileri kapsar.

Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanır.

Geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş olmalarından dolayı, bu işçilerin mevcut ücret düzeylerinde ve diğer malî ve sosyal haklarında artış yapılamaz ve ücret skalaları değiştirilemez.


EYT emeklisi ne kadar maaş alacak? EYT maaşı hesaplama SGK
EYT emeklisi ne kadar maaş alacak? EYT maaşı hesaplama SGK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. EYT düzenlemesinin Meclis'e sunulmasının ardından ocak ayında görüşülmesi bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor. Milyonlarca EYT’li vatandaş ise emekli maaşlarının ne kadar olacağının hesabını yapmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Peki EYT emeklisi ne kadar maaş alacak, maaş kesintisi olacak mı? İşte SGK 4a, 4b ve 4c emeklilik sorgulama ekranı ve emekli maaş tutarları.


#Geçici işçi
#Geçici işçi kadro
#vedat bilgin
1 saat önce
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Geçici işçi kadro düzenlemesinde son durum ne?
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