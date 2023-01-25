Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 30'luk zam oranı doğrultusunda, aile yardımı ödeneği dahil, en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi. Bağ-Kur ve SGK emeklisinin en düşük maaşı ise 5 bin 500 TL oldu. Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişmemişti. Memur ve emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu. Peki maaş farkları ne zaman yatacak? İşte emekli memur maaş farkları ödeme tarihleri.