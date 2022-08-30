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Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş tarihi: 2022 GSB kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 sürekli işçi alımı kura çekiliş tarihleri merak ediliyor. GSB, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere temizlik görevlisi meslek kolunda 144’ü engelli, 106’sı eski hükümlü olmak üzere toplamda 1017 personel alımı yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı temizlik işçisi alımı için başvurular 12 Ağustos’ta sona erdi. Temizlik işçisi alımına başvuru bulunan adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı temizlik personeli alımı kura çekilişi ne zaman? GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularını sormakta. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gençlik ve Spor Bakanlığı temizlik personeli kura çekilişi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB işçi alımı mülakatları ne zaman?
GSB temizlik işçisi alımı kura çekiliş tarihi

Gençlik ve Spor Bakanlığı temizlik işçisi alımı başvuru tarihleri açıklandı. Bakan Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklama 1017 kişilik personel alımı yapacaklarını duyurmuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı sürekli temizlik işçisi alımına ilişkin başvurular 8 Ağustos -12 Ağustos tarihleri arasında alındı. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı temizlik personeli alımı kura çekilişi ne zaman? GSB kura listeleri açıklandı mı? GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB işçi alımı mülakatları ne zaman? İşte tüm detaylar haberimizde.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kura çekilişi ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için beklenen tarih yaklaştı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adaylar GSB tarafından yapılacak kura çekilişine katılacak. Kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: “4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında temizlik görevlisi meslek kolunda 144’ü engelli, 106’sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi kadrolarına yapılacak alımlara ilişkin aday listelerinin belirlenmesi amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecektir.

2022 GSB kura çekilişi saat kaçta?

Kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30’da Bakanlığımız Merkez Binası Konferans Salonu’nda (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA) gerçekleştirilecektir. Kura çekimini izlemek isteyen adaylar, salon kapasitesi doğrultusunda izleyici olarak katılım sağlayabilecektir.”

GSB temizlik işçisi mülakatları ne zaman?

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek.

GSB temizlik işçisi alımı sözlü sınavları nasıl yapılacak?

1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)

b) Genel kültür, (40 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara rastgele zarf çekme usulü ile sorular yöneltilecektir. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü ile liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğuna ilişkin konularda ise Sınav Kurulunca yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde başvuru yaptığı meslek kolu ve pozisyon için belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

10) Sözlü sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde adayların sorulan sorulara verdiği cevaplarını yazması talep edilebilecektir. Verilen cevapların yazılması ise yazılı sınav mahiyeti taşımamaktır.

11) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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