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Altının gram fiyatı 1.114 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatına paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 1.117 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,27 altında 1.114 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.830 lira, Cumhuriyet altını da 7.410 liradan satılıyor. Peki bu hafta gram altında beklentiler ne, yükselecek mi? İşte detaylar.

11:34 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Altında bu hafta beklentiler ne?

Altında bu hafta beklentiler ne?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 1.114 lira seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDA BU HAFTA BEKLENTİLER NE, YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, bankanın yarın açıklayacağı toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayındaki toplantıda da yüzde 55 ihtimalle politika faizini 25 baz puan daha artıracağı öngörülüyor.

Bu beklentilerle küresel ölçekte artan dolar talebinin altın fiyatlarını baskıladığını aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi ve Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı arttırabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yanı sıra ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğine değinerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.


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#analist
#çeyrek
#cumhuriyet
1 saat önce
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Altının gram fiyatı 1.114 lira seviyesinden işlem görüyor
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