GRAM ALTINDA BU HAFTA BEKLENTİLER NE, YÜKSELECEK Mİ?

GRAM ALTINDA BU HAFTA BEKLENTİLER NE, YÜKSELECEK Mİ?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayındaki toplantıda da yüzde 55 ihtimalle politika faizini 25 baz puan daha artıracağı öngörülüyor.