19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

Buna göre 1 ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ulaşım ücretsiz sağlanacak.