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23 Nisan'da toplu taşımada ücretsiz ulaşım

23 Nisan'da toplu taşımada ücretsiz ulaşım

00:0323/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, bugün Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

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