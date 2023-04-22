1.5 asırlık Çerkes kaması ilk günkü gibi

Talas Belediyesi tarafından 'Harman Meydanı’nda Tarihe Yolculuk' sloganıyla düzenlenen Antika Pazarı, birçok türden kıymetli ürünü antika meraklılarıyla bir araya getiriyor. Antika tarım aletlerinden, sanatla ilgili ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı pazarda birbirinden kıymetli ürünler antika meraklıları ve koleksiyonerlerle buluşuyor. Pazarda satışa sunulan 150 yıllık Çerkes kaması da vatandaşların ilgisini çekiyor. Pazarda stant açan ve tezgahında bulunan yılların eskitemediği birçok tarihi eser bulunan İlker Karşılar, Çerkes kamasının büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kamanın 150 yıllık olmasına rağmen orjinalliğini koruduğunu söyleyen Karşılar, “Bu kama bizim dedelerimizin yadigarı. Çok eski bir kama. Çeliği orijinaldir. Üzerindeki dericisi de ceylan derisidir. Elimdeki kama da 150 senelik bir üründür. Kondisyonu falan güzel ve güzel korunmuş bir ürün. Ürünün tarihini biz damgasından ve çeliğinden anlıyoruz. Bu ürünümüzün fiyatı 6 bin TL. Eskiliğine ve değerine göre bir fiyat değil ama satış fiyatımız bu şekilde" şeklinde konuştu.