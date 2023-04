Acımız kadar gücümüz var

Depremin ilk saatlerinde bölgeye başlatılan yardım çalışmalarını anlatan Başkan Yalçın, “Hemen 3 mobil mutfağı yapıp gönderdik. Sonra hepimiz oraya seferber olduk. Talas Belediyesi olarak önce Onikişubat’ta sonra Elbistan’da hâsılı bölgede çok güzel işler yaptık. Gönül gücüyle çalıştınız. Günlerce medyada Talas Kent Yaşam Alanı gösterildi. Orada Hatay’da, Osmaniye’de, Kahramanmaraş’ın içinde her yerde arkadaşlarımız arama kurtarmadan mobil mutfağa enkaz kaldırmadan imara kadar her alanda çalıştı. Belediyemizden bölgeye 77 TIR dolusu malzeme gönderildi. Öyle bir yaşam alanı yapıldı ki istenmemesine rağmen kütüphane, mescit, sınıf, sosyal alanlarının yanı sıra 22 dükkan ve 52 ofisten oluşan 213 konteyner kent kurduk. Çarşafından rafına kadar her şeyi düşünüldü” dedi.