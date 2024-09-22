Afet konutları teslim edilmeye devam ediyor: Gaziantep'te bin 342 aile kışı yeni evlerinde geçirecek

"Deprem felaketinin ardından gayretle ve hummalı bir şekilde birçok çalışma yapılıyor. Şu anda da çalışmaların yapıldığı ve teslim edilen depremzedelerimizin yanındayız. Hepsi memnuniyetlerini ve Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ilettiler. Deprem sonrası ilçemizde toplamda 6 bin 900 konut planlanıyor. Bugüne kadar 2 bin 856 konutumuzun inşaatı başladı. Diğer konutlarımızın ise proje ve kaba inşaat çalışmaları devam ediyor. Kırsalda ve merkezde toplamda 1342 ailemize anahtar teslimlerini yaptık"