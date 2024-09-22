Afet konutları teslim edilmeye devam ediyor: Gaziantep'te bin 342 aile kışı yeni evlerinde geçirecek

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan kalıcı konutlara yerleşen bin 342 aile, kış mevsimini yeni evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için planlanan 6 bin 900 konutun 2 bin 856'sının inşaatları bitme noktasına gelirken, diğer konutların ise planlama ve kaba inşatları sürüyor.
Başpınar ve Bademli mahallelerinde inşası tamamlanan 1342 konutun anahtarı, kura çekimlerinin ardından hak sahiplerine teslim edildi.
Anahtarını alan bin 342 depremzede aile TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutlarına yerleşmeye başladı.